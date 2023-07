Via sanzioni penali ad aziende in regime collaborativo fisco

Escludere le sanzioni penalitributarie, in particolare quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, ai contribuenti aderenti all'adempimento collaborativo (le imprese) che "hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali". Lo prevedono tre emendamenti identici di FdI, Fi e Lega approvati in commissione Finanze al Senato. La modifica sostituisce l'indicazione individuare "specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributari" per i contribuenti che hanno tenuto "comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente" rischi fiscali.