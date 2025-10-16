Via libera dell'Agcom tedesca al controllo di Mfe su Prosieben

La Commissione tedesca per la concentrazione nei media (Kek) ha stabilito che l'aumento della quota di Mfe-Mediaset in ProSiebenSat.1 Media, salita al 75,61% del capitale e al 75,67% dei diritti di voto con effetto dal 16 settembre scorso, non comporta rischi per la pluralità dell'informazione.

Con l'uscita di Ppf dall'azionariato di Porsieben, Mfe ha assunto il pieno controllo del principale gruppo televisivo privato tedesco dopo Rtl Group. La quota di free float resta superiore al 50%, mentre Jp Morgan ha segnalato una variazione non dettagliata nella partecipazione flottante.

La Kek ha precisato che l'operazione rientra anche nel perimetro dell'European Media Freedom Act (Emfa), in vigore da quest'anno. Dopo la valutazione condotta ai sensi dell'articolo 22 del regolamento europeo, l'autorità ha confermato che l'influenza di Mfe sulla formazione dell'opinione pubblica non risulta rafforzata dall'acquisizione e che la posizione di mercato di ProSiebenSat.1 Media resta invariata.

Nel periodo settembre 2024 - agosto 2025, i canali riconducibili a ProSiebenSat.1 hanno registrato una quota media di ascolto del 14,8% sul mercato televisivo tedesco.