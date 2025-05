L'assemblea degli azionisti di Enel ha approvato il bilancio 2024 e deliberato un dividendo di 0,47 euro per azione, in aumento di circa il 9% rispetto all'anno precedente. Lo rende noto il gruppo energetico aggiungendo che è stato rinnovato il piano di buyback per un massimo di 500 milioni di azioni Enel e un esborso complessivo fino a 3,5 miliardi di euro.