Via libera Bce conclude successione Berlusconi in Mediolanum

Si è chiuso definitivamente il capitolo dei diritti di voto di Fininvest in Mediolanum, alla cui ultima assemblea la holding dei Berlusconi era già tornata a votare con l'intera quota, pari a poco meno del 30%, a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia europea che aveva scongelato la partecipazione eccedente il 9,9 per cento.

La Bce ha dato il proprio nulla osta formale all'acquisizione delle partecipazioni qualificate in Banca Mediolanum Spa e Banco Mediolanum SA da parte di Marina e Pier Silvio Berlusconi, a conclusione del percorso di successione ereditaria di Silvio Berlusconi.

La decisione della Banca centrale europea - da quanto si apprende - sarebbe arrivata senza opposizioni, dopo le verifiche condotte in coordinamento con la Banca d'Italia e il Banco de España. L'autorità di Francoforte avrebbe quindi riconosciuto la piena conformità dell'assetto di controllo e di governance del gruppo Fininvest ai requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di vigilanza bancaria e solidità patrimoniale.