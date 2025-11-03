Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crollo Torre dei ContiAlpinisti italiani dispersiSpid a pagamentoOmicidio Boscoreale
Acquista il giornale
Ultima oraVia libera Bce conclude successione Berlusconi in Mediolanum
3 nov 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Via libera Bce conclude successione Berlusconi in Mediolanum

Via libera Bce conclude successione Berlusconi in Mediolanum

Dopo che Fininvest era già tornata a votare per l'intera quota

Dopo che Fininvest era già tornata a votare per l'intera quota

Dopo che Fininvest era già tornata a votare per l'intera quota

Si è chiuso definitivamente il capitolo dei diritti di voto di Fininvest in Mediolanum, alla cui ultima assemblea la holding dei Berlusconi era già tornata a votare con l'intera quota, pari a poco meno del 30%, a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia europea che aveva scongelato la partecipazione eccedente il 9,9 per cento.

La Bce ha dato il proprio nulla osta formale all'acquisizione delle partecipazioni qualificate in Banca Mediolanum Spa e Banco Mediolanum SA da parte di Marina e Pier Silvio Berlusconi, a conclusione del percorso di successione ereditaria di Silvio Berlusconi.

La decisione della Banca centrale europea - da quanto si apprende - sarebbe arrivata senza opposizioni, dopo le verifiche condotte in coordinamento con la Banca d'Italia e il Banco de España. L'autorità di Francoforte avrebbe quindi riconosciuto la piena conformità dell'assetto di controllo e di governance del gruppo Fininvest ai requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di vigilanza bancaria e solidità patrimoniale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FinanzaBCE