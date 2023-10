Via libera assemblea Unicredit a tranche buyback e monistico

Via libera dell'assemblea di Unicredit, presente il 69,03% del capitale, alla tranche del buyback 2023 per un importo massimo di 2,5 miliardi e al passaggio, nella parte straordinaria al modello monistico. Per entrambe è arrivato il si' con una percentuale bulgara. Il riacquisto di azioni ha ottenuto il voto a favore dal 99,45% dei presentii. Al monistico il via dal 99,7% dei presenti. La tranche del programma di acquisto di azioni proprie è stata già autorizzata anche dalla Bce. Il monistico prevede un comitato di controllo interno al consiglio di amministrazione dando cosi l'addio ai sindaci.