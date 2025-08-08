Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Via libera al decreto per l'Ires premiale
8 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Via libera al decreto per l'Ires premiale

"È stato firmato oggi il decreto ministeriale che dà attuazione all'Ires premiale, misura sperimentale introdotta con l'ultima legge di bilancio, la quale prevede una riduzione di 4 punti dell'aliquota Ires - dal 24 al 20 per cento - per le imprese che investono nella produzione e assumono nuovo personale". È quanto annuncia il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.

"Fin dal suo insediamento, questo Governo ha stabilito una rotta ben chiara e precisa: premiare chi scommette sulla produttività e sulla crescita della nostra Nazione. Dunque, con questo provvedimento diamo concreta attuazione a un principio semplice e chiaro: chi più assume e investe, meno paga".

