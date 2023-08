Via i top manager Terna Scornajenchi e Del Villano

Il cda di Terna, sotto la presidenza di Igor De Biasio e alla presenza dell'ad Giuseppina Di Foggia ha rivisto gli assetti organizzativi della società. Terna rende noto che la società e il direttore finanziario, Agostino Scornajenchi "hanno raggiunto un accordo consensuale di risoluzione del rapporto di lavoro che prevede altresì la sua permanenza nel ruolo, sino al 31 agosto 2023, e in azienda fino al 31 dicembre dello stesso anno". Inoltre "è stato raggiunto un accordo consensuale per l'uscita di Giuseppe Del Villano, direttore Corporate Affairs, sostituito ad interim da Emilia Rio, in linea con i piani di successione in essere".