Vertice di 90 paesi a Berlino sulla transizione energetica

Si terrà martedì 19 marz, nella capitale tedesca, il "Dialogo di Berlino sulla transizione energetica (Betd)", al quale partecipano oltre 90 stati. Il vertice ha lo scopo di individuare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici concordati a livello internazionale. Il titolo di quest'anno dell'evento è "Accelerare la transizione energetica globale". L'Italia sarà rappresentata dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. A Berlino si discuterà delle pratiche più efficaci per l'uscita dal carbone e per rendere la mobilità, le infrastrutture, l'industria e gli edifici a emissioni zero nette. Quest'anno sono oltre 2.000 i partecipanti alla Conferenza, da più di 90 paesi, con circa 50 ministri degli Esteri e dell'Energia e 100 relatori di alto livello. Il Ministro Pichetto Fratin e il vice Cancelliere e Ministro dell'Economia e della Protezione climatica della Repubblica Federale di Germania, Robert Habeck, sottoscriveranno un accordo intergovernativo bilaterale di solidarietà tra i due Paesi in materia di gas. È inoltre prevista, sullo stesso tema, la firma di un Addendum trilaterale tra Italia, Svizzera e Germania. Il ministro Pichetto Fratin parteciperà a due tavole rotonde che serviranno anche a illustrare l'agenda della presidenza italiana G7 per clima e ambiente e i focus su Africa, sicurezza energetica e decarbonizzazione.