Verso legge per piena integrazione Ivass in Bankitalia

A dodici anni dalla sua nascita l'Ivass, l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni, si avvia verso l'integrazione completa nella Banca d'Italia attraverso un provvedimento del governo (d'intesa con i soggetti interessati) contenuto forse già nella Legge di Bilancio. Come sottolineano diverse fonti, la misura risponderebbe a diverse necessità: la sempre maggiore importanza della banca assicurazione nel comparto del credito che necessita di una maggiore integrazione dei supervisori ed esigenze di carattere organizzativo. Già attualmente, come previsto dalla legge del 2012 che dava vita all'Ivass sulle ceneri dell'Isvap travolto dallo scandalo Fonsai, i due soggetti sono fortemente connessi e in "stretto collegamento". Il direttorio della Banca d'Italia, integrato da due consiglieri in materia assicurativa, ha infatti la funzione strategica di direzione dell'ente e il dg di Via Nazionale ricopre anche la carica di presidente dell'istituto di vigilanza.