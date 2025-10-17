Verso cessione quota Stato in Bdm Banca, Giorgetti, ora fa utili

Il governo prevede la cessione della quota in Bdm Banca, l'istituto sorto dalle ceneri della Popolare di Bari dopo il salvataggio pubblico e che fa parte del gruppo Mcc, a sua volta controllato da Invitalia e quindi dal Mef. Lo ha annunciato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al termine della conferenza stampa sulla Manovra dove, a chi gli chiedeva se il programma di privatizzazioni includesse le quote restanti in Mps, ha invitato appunto a guardare a Bdm Banca, "una banca che prima era scassata e ora fa utili".