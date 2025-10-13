Verso altro Cdm in settimana per manovra, domani solo Dpb

Il Consiglio dei Ministri di domani, secondo quanto si apprende, potrebbe esaminare soltanto il Documento programmatico di bilancio, da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Potrebbe invece servire ancora qualche giorno per la legge di bilancio, per la quale c'è comunque tempo fino al 20 ottobre per l'invio alle Camere: la manovra arriverebbe quindi sul tavolo di un altro Cdm sempre in settimana. La settimana comunque vedrà la missione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a Washington da mercoledì per le riunioni autunnali del Fondo monetario. L'ultima parola sull'utilizzo di maggior tempo spetta comunque alla premier Giorgia Meloni di ritorno da Sharm el-Sheikh.
Lunedì 13 Ottobre 2025
Ultima oraVerso altro Cdm in settimana per manovra, domani solo Dpb