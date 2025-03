Versalis: Rafforzato il Protocollo sulla Transizione Green con la Regione Siciliana

Si rafforza il protocollo d'intesa sulla riconversione industriale di Versalis verso la tecnologia e la transizione green. Anche la Regione Siciliana ha sottoscritto il protocollo, già siglato lo scorso 10 marzo al ministero delle Imprese e del Made in Italy dalla Regione Lombardia e dalle organizzazioni sindacali Cisl, Femca Cisl, Uiltec Uil, Ugl e Cisal.

La firma - si legge in una nota Mimit - giunge al termine di una proficua interlocuzione tra la Regione, l'azienda e il ministero, che ha permesso di definire nuove e concrete garanzie occupazionali per il territorio siciliano.

L'accordo prevede il mantenimento immediato dei livelli occupazionali per l'intera durata degli investimenti, estendendo specifiche tutele anche all'indotto locale. Tra le misure più rilevanti figura l'attivazione di iniziative mirate, come programmi di mentoring per supportare le imprese locali nella loro riconversione industriale.

"Questa intesa, che oggi si rafforza in maniera significativa con l'adesione della Regione Siciliana, può rappresentare un vero e proprio modello per governare efficacemente la transizione industriale, garantendo un futuro sostenibile al settore chimico", ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, annunciando inoltre una sua imminente visita a Siracusa: "sabato incontrerò le imprese del Polo industriale siracusano, nella convinzione che la transizione green possa diventare un'opportunità per rafforzare la vocazione industriale di questo territorio".

L'azienda ha assicurato che l'intero piano di trasformazione, che prevede la ristrutturazione della chimica di base e lo sviluppo di nuove piattaforme sostenibili per la chimica circolare, bio e specializzata, sarà attuato entro cinque anni, con investimenti superiori ai 2 miliardi di euro e una riduzione di circa un milione di tonnellate di CO2, pari al 40% delle emissioni di Versalis in Italia.

Il Mimit ha garantito il massimo supporto all'operazione, istituendo, d'intesa con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un tavolo di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del Piano Eni. L'obiettivo è assicurare il rispetto di tutti gli impegni assunti, inclusi i tempi di realizzazione, la tutela dei livelli occupazionali e l'impatto sulla filiera a valle e sull'indotto.