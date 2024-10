Venier, 'stoccaggi di gas al 97% e vale 1/3 dei consumi'

Siamo al 97% di stoccaggi, che vale 1/3 dei consumi di gas, passeremo l'inverno tranquilli nonostante il clima di incertezza". Lo afferma l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier ricordando che "l'Europa è al 95% degli stoccaggi". Anche quest'anno - sottolinea - ci siamo preparati adeguatamente ad affrontare l'inverno". Il manager sottolinea poi come oltre agli stoccaggi, "l'impianto di rigassificazione di Piombino sta funzionando a pieno regime e anche se abbiamo avuto la nave di Livorno in manutenzione per 6 mesi, abbiamo ricevuto in 9 mesi circa 120 navi di cui un 1/3 dagli Usa, 1/3 dal Qatar e un 25% dall'Algeria". "C'è dunque una diversificazione intrinseca delle fonti - sottolinea - e questo ci pone in un una posizione favorevole". "Questo - precisa Venier - non significa che il mercato sia in sicurezza sia a livello europeo che a livello globale, perché in questi ultimi mesi stiamo assistendo alla negoziazione intensa relativamente alla scadenza dei transiti dall'Ucraina". "Parliamo di circa 20 miliardi di metri cubi all'anno - spiega il manager - che rappresentano una piccola porzione dei consumi europei, ma una parte importante per alcuni paesi come la Slovacchia e l'Austria". Il 40% dei consumi europei dipende dal Gnl, che copre invece il 25% di quelli italiani, ma, spiega l'amministratore delegato di Snam, "crescerà con la nave di Ravenna". "Certamente - conclude Venier - gli elementi di incertezza che oggi abbiamo in Medio Oriente dimostrano che elementi di incertezza ce ne sono parecchi e il mercato è in un sottile equilibrio tra domanda e offerta e anche piccoli eventi rischiano di portare disequilibrio".