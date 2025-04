Venezia inaugura il Padiglione Italia all'Expo 2025 di Osaka

All'Expo 2025 di Osaka sarà Venezia ad avere l'onore di inaugurare la settimana di apertura del Padiglione Italia, portando sul palcoscenico internazionale la sua identità unica, fatta di storia millenaria e visione contemporanea.

Si chiama infatti "Venezia, la città più antica del futuro" il programma della presenza della città lagunare all'Esposizione universale: una settimana di appuntamenti, incontri e narrazioni capaci di restituire l'anima profonda e plurale del territorio per mettere in luce le eccellenze di Venezia attraverso eventi che coinvolgeranno istituzioni, imprese, enti culturali e creativi che sono un sistema in rete ma anche la ricchezza del nostro territorio vasto.

"About Venezia-The Most Ancient Smart City" è promosso dal Comune di Venezia e Vela spa, con Fondazione Musei Civici, Fondazione di Venezia, Museo M9, Biennale di Venezia e Biennale Musica, Autorità di Sistema Portuale, Autorità per la Laguna, Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, Confindustria Veneto Est, Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Aepe, Ente Bilaterale del Turismo, Città metropolitana, le università Ca' Foscari, Iuav e Viu oltre al Teatro La Fenice, Casinò, il Conservatorio Benedetto Marcello, la Procuratoria di San Marco, l'Accademia di Belle Arti e le società Veritas e Venis. Infine, H-Farm per un progetto speciale di narrazione con intelligenza artificiale.

Gli eventi esploreranno il patrimonio artistico e culturale veneziano, la sua eccellenza artigianale, il valore della nautica sostenibile, la forza del turismo consapevole, il dinamismo delle imprese innovative. Dal racconto del Salone Nautico alla installazione sonora curata da Biennale Musica, dai focus su cultura e rigenerazione urbana ai workshop su gastronomia e territorio.

La presenza di Venezia all'Expo 2025 per il sindaco Luigi Brugnaro "non solo rafforzerà l'immagine nel mondo ma faciliterà anche nuove collaborazioni internazionali su temi chiave come la sostenibilità e l'innovazione. Perché Venezia non è solo patrimonio storico, ma anche innovazione e ricerca e per questo è fondamentale promuoverla in un contesto globale. L'Expo Osaka sarà una straordinaria occasione per rafforzare i legami tra Venezia e il Giappone, tra Italia e Asia, ma soprattutto per riaffermare il ruolo internazionale di una città che, da oltre mille anni - conclude - è punto d'incontro tra culture, linguaggi e visioni del mondo".