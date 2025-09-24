Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cinzia Pinna scomparsaAttacco FlotillaUcraina RussiaBonus tiroideClaudia Cardinale
Acquista il giornale
Ultima oraVenerdì sciopero nazionale Cub di 24 ore trasporto aereo
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Venerdì sciopero nazionale Cub di 24 ore trasporto aereo

Venerdì sciopero nazionale Cub di 24 ore trasporto aereo

Amoroso, inaccettabile non aiutare il popolo palestinese

Amoroso, inaccettabile non aiutare il popolo palestinese

Amoroso, inaccettabile non aiutare il popolo palestinese

La Cub-Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo e aeroportuale e anche dell'indotto per venerdì prossimo per motivi collegati al contratto e anche per l'occupazione israeliana di Gaza. Saranno garantite le fasce orarie previste dalle legge 7-10 e 18-21 e i voli dell'elenco Enac.

Il segretario Antonio Amoroso da un lato denuncia che "cresce il traffico passeggeri e merci ma aumenta lo sfruttamento e si tagliano salari e diritti dei lavoratori" e dall'altro che "è inaccettabile non contribuire alla lotta per la sopravvivenza del popolo palestinese".

Sul piano contrattuale lo sciopero è stato proclamato per "il riconoscimento della maggiorazione per il lavoro domenicale, calcolato sulla paga attuale e il versamento dei relativi importi maturati dal 2007 ad oggi; il pagamento dell'onere per i lavoratori del lavaggio indumenti da lavoro dal 2007 ad oggi e il versamento per ogni giorno di ferie della retribuzione comprensiva delle indennità di turno, di campo, giornaliera, per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo e delle maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, festivo e domenicale, nonché del relativo ticket restaurant (sentenza della Cassazione n. 25840 del 27.9.2024)".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScioperoGaza