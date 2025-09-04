Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Giorgio ArmaniEredità ArmaniAnna FogliettaEsame maturità 2026Kate Middleton biondaVuelta 2025
Ultima oraVenduta la Tirso, salvi 160 posti di lavoro nel Triestino
4 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Venduta la Tirso, salvi 160 posti di lavoro nel Triestino

Rilevata da realtà internazionale. Mercoledì tavolo al Ministero

L'azienda tessile ad alta tecnologia Tirso di Muggia (Trieste) con i suoi circa 160 lavoratrici e lavoratori è salva: è stata rilevata da una realtà internazionale radicata in Italia. E' il secondo salvataggio di un'azienda dopo il caso della Wartsila, risultato raggiunto grazie all'impegno congiunto di Regione Fvg, Confindustria Alto Adriatico, sindacati e ministero competente. Secondo quanto si apprende, le parti hanno firmato un'intesa e mercoledì si terrà un incontro al Mimit quando sarà presentato il piano industriale per rilanciare l'azienda. L'accordo giunge appena in tempo: il 1 ottobre sarebbero cominciati i licenziamenti.

