Vendite record nel Prime Day, Amazon corre a Wall Street

Vendite record per Amazon nel primo dei due giorni del Prime Day. Il colosso dell'e-commerce ha comunicato che ieri gli abbonati a Prime hanno acquistato a livello globale più di 375 milioni di oggetti e risparmiato più di 2,5 miliardi di dollari, in quello che è stato il giorno con il più alto livello delle vendite nella storia della società. "Il primo giorno del Prime day è stato il giorno di vendite più grandi nella storia di amazon e i sottoscrittori di prime hanno risparmiato di più quest'anno che in qualsiasi altro evento prime Day", ha commentato il ceo di Amazon, Doug Herrington. A Wall Street la creatura di Jeff Bezos festeggia i risultati salendo del 2% a 133,44 dollari, toccando i massimi da dieci mesi.