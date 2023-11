Vendite auto +14,1% in Europa, quota elettriche al 15,2%.

Le immatricolazioni di auto in Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito nel mese di ottobre 2023 sono state pari a 1.039.253, il 14,1% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi dieci mesi dell'anno in corso sono state vendute 10.722.930 vetture, con un incremento del 16,7% rispetto a gennaio-ottobre 2022. A comunicarlo è l'Acea, l'associazione dei costruttori auto europei. La quota di vetture elettriche, che era del 12,2% nei primi dieci mesi del 2022, è salita al 15,2% nello stesso periodo del 2023. Il gruppo Stellantis ha immatricolato in ottobre 189.327 auto, il 10,8% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La quota di mercato è pari al 17,4%, in calo rispetto al 17,9% dell'anno scorso. Nei primi dieci mesi dell'anno le auto vendute dal gruppo sono state 1.831.653, con un incremento del 6% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, ma con la quota in calo dal 18,8% al 17,1%. Secondo il Centro Studi Promotor, le immatricolazioni sono ancora lontane dai livelli del 2019: nei primi dieci mesi del 2023 si registra infatti un calo del 19,6%. Se il tasso di crescita non cambierà, il 2023 si chiuderà a quota 13.171.858, molto inferiore ai 15.805.658 del 2019, che resta il livello da raggiungere per ritenere superata la crisi aperta con la pandemia. "In questo quadro non entusiasmante - ha spiegato Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - prosegue il cammino dell'auto elettrica, ma con differenze notevolissime tra paese e paese, dall'83,5% della Norvegia al 2,5% della Slovacchia".