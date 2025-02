Vendite al dettaglio 2024: crescita in valore, calo nei volumi secondo Istat

Nel complesso del 2024 le vendite al dettaglio in valore crescono dello 0,7% rispetto all'anno precedente, mentre sono in calo i volumi (-0,4%). In entrambi i casi la dinamica complessiva è determinata prevalentemente dall'andamento delle vendite dei beni alimentari. Lo rileva l'Istat precisando che a livello congiunturale, nei primi due trimestri 2024 il valore delle vendite è stato pressoché stazionario, mentre negli ultimi due si è registrata una crescita, più vivace nel terzo trimestre. I volumi hanno registrato dinamiche simili, salvo nel quarto trimestre, ove registrano un calo, a fronte dell'aumento in valore.