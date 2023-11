Veicoli elettrici leggeri, anche per loro la RC Auto

Il Consiglio dei Ministri ha adottato un decreto legislativo che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di Rc Auto. Il Ministero dello Sviluppo Economico, spiega, prevede alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada per garantire una maggiore tutela dell'assicurato. Il decreto stabilisce inoltre nuove regole per l'obbligo assicurativo dei veicoli elettrici "leggeri", che saranno individuati con un apposito decreto interministeriale del MISE e del MIT, in concerto con il Ministero dell'Interno. Novità anche per le assicurazioni dai danni da catastrofi.