Vard (Fincantieri) costruirà una nave da ricerca per InkFish

Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto con l'organizzazione di ricerca statunitense InkFish "per la progettazione e costruzione di una delle più avanzate navi da ricerca mai realizzate. Il valore dell'accordo supera i 200 milioni di euro". Lo rende noto Fincantieri.

La nave, denominata progetto RV6000, entrerà a far parte della flotta di Inkfish per supportare la ricerca marina a livello globale; è progettata per la mappatura dei fondali marini, il supporto ai sommergibili e le operazioni con Rov. Avrà una lunghezza di 100 metri e una larghezza di 20,7, una velocità massima di 15 nodi e un'autonomia operativa fino a 30 giorni. La RV6000 è dotata di un Rov con capacità operativa fino a 6000 metri di profondità. A dritta sarà installata una gru offshore dotata di sistema AHC per operazioni fino a 2500 metri di profondità. L'unità sarà dotata di un sistema di rilievo idroacustico in grado di effettuare mappature dei fondali marini ad alta risoluzione e di analizzare la colonna d'acqua a tutte le profondità. La configurazione tecnica prevede la generazione e la propulsione ibrida. La nave sarà dotata di laboratori, uffici e officine all'avanguardia per ospitare fino a 70 membri di equipaggio e ricercatori.

"Questa collaborazione - afferma Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri - si fonda sulla visione comune basata sul progresso scientifico e sull'innovazione tecnologica, valorizzando il nostro know-how ingegneristico per sviluppare una nave che rappresenta un nuovo punto di riferimento a supporto della ricerca globale. Il progetto riflette il nostro impegno nel guidare il progresso tecnologico del settore navale e nell'affrontare con visione e competenza le sfide di un mercato globale in continua evoluzione".

La consegna è prevista per il secondo trimestre del 2028.