Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Vard (Fincantieri) costruirà una nave da ricerca per InkFish

Vard (Fincantieri) costruirà una nave da ricerca per InkFish

Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto con l'organizzazione di ricerca statunitense InkFish "per la progettazione e costruzione di una delle più avanzate navi da ricerca mai realizzate. Il valore dell'accordo supera i 200 milioni di euro". Lo rende noto Fincantieri.

La nave, denominata progetto RV6000, entrerà a far parte della flotta di Inkfish per supportare la ricerca marina a livello globale; è progettata per la mappatura dei fondali marini, il supporto ai sommergibili e le operazioni con Rov. Avrà una lunghezza di 100 metri e una larghezza di 20,7, una velocità massima di 15 nodi e un'autonomia operativa fino a 30 giorni. La RV6000 è dotata di un Rov con capacità operativa fino a 6000 metri di profondità. A dritta sarà installata una gru offshore dotata di sistema AHC per operazioni fino a 2500 metri di profondità. L'unità sarà dotata di un sistema di rilievo idroacustico in grado di effettuare mappature dei fondali marini ad alta risoluzione e di analizzare la colonna d'acqua a tutte le profondità. La configurazione tecnica prevede la generazione e la propulsione ibrida. La nave sarà dotata di laboratori, uffici e officine all'avanguardia per ospitare fino a 70 membri di equipaggio e ricercatori.

"Questa collaborazione - afferma Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri - si fonda sulla visione comune basata sul progresso scientifico e sull'innovazione tecnologica, valorizzando il nostro know-how ingegneristico per sviluppare una nave che rappresenta un nuovo punto di riferimento a supporto della ricerca globale. Il progetto riflette il nostro impegno nel guidare il progresso tecnologico del settore navale e nell'affrontare con visione e competenza le sfide di un mercato globale in continua evoluzione".

La consegna è prevista per il secondo trimestre del 2028.

