VARD consegna le prime navi CSOV al mondo con cyber notation

VARD, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha consegnato due delle prime navi al mondo dotate di cyber notation. Si tratta delle due Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) "Grampian Kestrel" e "Purus Chinook", costruite rispettivamente per North Star e Purus.

In conformità con le nuove normative in vigore dal primo luglio 2024, le due unità CSOV presentano soluzioni all'avanguardia che ne rafforzano le capacità operative, consentendo di resistere agli attacchi informatici, di continuare a operare durante l'attacco e ripristinare rapidamente la funzionalità. Hanno tutti i requisiti obbligatori per cybersecurity e le relative notazioni di classe, confermando che la resilienza informatica così come l'innovazione delle navi VARD è parte integrante del processo di costruzione, dall'ideazione alla consegna.

Le notazioni ottenute sono conformi ai requisiti UR E26 ed E27 dell'IACS (International Association of Class Societies), obbligatori per tutte le nuove costruzioni contrattualizzate a partire, appunto, dal primo luglio 2024. Queste due navi sono state invece contrattualizzate nel 2023, prima dell'entrata in vigore delle normative. I vertici di Vard dunque sottolineano la "lungimiranza e la determinazione" con cui, con Purus e North Star, hanno affrontato la sicurezza informatica.

VARD ha recentemente vinto il premio "Ship of the Year 2025", della rivista specializzata Skipsrevyen per la nave posacavi "Prysmian Monna Lisa", la nave più innovativa del suo genere, grazie alla capacità di operare in acque profonde a più di 3.000 metri e a un carico di cavi fra i più alti sul mercato, con due carrelli da 7.000 e 10.000 tonnellate. Presenta efficienza operativa e alte prestazioni ambientali, grazie a un sistema di accumulo energia migliorato che raddoppia la capacità della gemella "Leonardo da Vinci", e ad un collegamento ad alta tensione a terra in grado di permetterle di operare, una volta in porto, senza emissioni di CO2.