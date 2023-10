Valutazione sostenibilità ingresso Mef da parte di C.Conti, Tim

La Corte dei Conti non ha potuto compiutamente esprimersi sulla sostenibilità finanziaria dell'investimento relativo all'ingresso del Ministero dell'Economia nella società Netco, che conterrà la rete di Tim, poiché al momento dell'esame non erano concluse le procedure di valutazione spettanti all'Amministrazione per l'acquisizione di elementi adeguati a suffragare la scelta sotto il profilo della redditività e sostenibilità dell'operazione societaria. La Corte dei Conti, in una nota, ha spiegato che le Sezioni riunite in sede di controllo sono state chiamate ad esprimersi sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2023, che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla presentazione di un'offerta vincolante finalizzata all'acquisizione di una quota di partecipazione nella società NetCo spa. La delibera della Corte, ha precisato, è stata predisposta nei tempi richiesti dalla legge sulla base delle informazioni e dei dati al momento disponibili. Le Sezioni riunite hanno esaminato le motivazioni alla base dell'operazione proposta e la compatibilità della stessa con la normativa comunitaria, ma non hanno potuto esprimersi sulla sostenibilità finanziaria.