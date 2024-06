Valeria Mangani entra nel cda di Corneliani spa

Valeria Mangani, ideatrice e responsabile degli Stati Generali Europei sulla Sostenibilità della Moda, di cui si è appena conclusa lla quarta edizione a Roma, nei Mercati di Traiano, è stata eletta nel cda di Corneliani spa, azienda di abbigliamento maschile con sedi a Milano e a Mantova, in quota Invitalia. Lo annuncia una nota del suo ufficio stampa. "Ringrazio il socio Invitalia per la nomina nel cda di Corneliani spa - commenta la neo consigliera d'amministrazione - e rimango a disposizione del Governo italiano per il rilancio di una moda sempre più responsabile". Sustainable Fashion Innovation Society è la più grande community europea di moda e design ecosostenibile, a cui aderiscono oltre 2000 brand e aziende manifatturiere, di cui ''80% italiane. A guidare questa realtà è sempre lei, Valeria Mangani, con il ruolo di presidente dal 2019. La sua carriera imprenditoriale la vede già direttrice relazioni istituzionali della De Laurentis Company di Los Angeles, già vice presidente di AltaRoma e consulente di Automobili Lamborghini S.p.A, è attualmente anche capo delegazione di International Woman Alliance con sede a Ginevra presso le istituzioni delle Nazioni Unite e ceo di Made in Italy Luxury 4.0, piattaforma per l'internazionalizzazione del lusso artigianale del made in Italy e per l'introduzione di Pmi in mercati di nicchia high spender.