Utili Eon volano a +63% nel semestre; guidance al rialzo

Ebitda rettificato in aumento del 40% per il gruppo energetico Eon nel primo semestre, a 5,7 miliardi di euro (primo semestre 2022 a 4,1 miliardi) grazie alla performance dei segmenti Energy network e Customer solutions e l'utile netto rettificato in progresso del 63% a oltre 2,3 miliardi (1,4 miliardi nel primo semestre 2022). Lo rende noto la società tedesca che ha aumentato la stima sugli utili per il 2023: ebitda di gruppo rettificato da 8,6 a 8,8 miliardi e utile netto di gruppo rettificato da 2,7 a 2,9 miliardi. Gli investimenti dedicati alla transizione energetica nella prima metà del 2023 sono aumentati del 36%, raggiungendo quota 2,4 miliardi di euro su base annua. Circa 2.000 nuovi dipendenti sono stati assunti per realizzare gli obiettivi di crescita. La diminuzione dei prezzi sui mercati all'ingrosso, spiega il gruppo, sarà sistematicamente trasferita ai clienti; come annunciato, ulteriori riduzioni dei prezzi dell'energia elettrica e del gas per milioni di clienti arriveranno a fine estate.