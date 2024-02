Utile triplicato per Nissan, conferma le stime sull' anno

Utile più che triplicato per Nissan, grazie alla progressiva crescita delle immatricolazioni e il miglioramento dei margini, in scia ai programmati ritocchi del listino prezzi. Nei nove mesi tra aprile e dicembre il risultato netto della terza casa auto nipponica ammonta a 325,35 miliardi di yen, equivalenti a poco più di 2 miliardi di euro, con l'utile operativo in rialzo del 65% a 478,38 miliardi di yen, e il fatturato a 9.170 miliardi (+22,3%). Nei nove mesi in esame Nissan ha venduto 2,44 milioni di vetture a livello globale, con il mercato del Nord America a fare da traino, e malgrado il rallentamento della domanda in Cina. A questo proposito il costruttore auto ha ridimensionato leggermente le stime sui volumi di vendita per l'intero anno fiscale che termina a marzo, a 3,7 milioni veicoli dalle precedenti stime di 3,7 milioni, citando "necessari riallineamenti della logistica e l'intensificarsi della concorrenza in mercati considerati strategici". Nissan ha comunque mantenuto invariate le previsioni sui profitti per l'esercizio annuale in corso, con un utile netto di 390 miliardi di yen, in rialzo del 75,8% rispetto all'anno precedente.