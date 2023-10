Utile stabile nel 3° trimestre, ricavi +2,5%

STMicroelectronics ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in crescita del 2,5%, pari a 4,43 miliardi di dollari, e un utile netto stabile (-0,8%) di 1,09 miliardi di dollari, in linea con le attese della società. Il Presidente e CEO Jean-Marc Chery ha commentato: "Per quanto riguarda le previsioni per il quarto trimestre ci aspettiamo ricavi netti per 4,3 miliardi come valore intermedio, in diminuzione anno su anno di circa il 3%". Ciò si traduce in ricavi per l'anno 2023 di circa 17,3 miliardi di dollari, corrispondenti a una crescita del 7,3%.