Utile Mediaset a 71 milioni nei primi nove mesi.

Nel primo nove mesi dell'anno, Mediaset ha registrato ricavi netti consolidati per 1.862 milioni rispetto ai 1.900 dello stesso periodo dell'anno precedente, un risultato netto operativo (Ebit) di 98,3 milioni, una generazione di cassa di 285 e un utile netto di 71 milioni contro i precedenti 78,5. La società ha giudicato il dato sull'utile "molto positivo", tenendo conto di alcune poste differenziali: il considerevole calo del contributo pro-quota generato complessivamente dalla partecipazione in ProsiebenSat1 Media, l'aumento degli oneri finanziari a causa dei maggiori tassi di interesse sottostanti e l'incremento di quota nelle attività spagnole del gruppo. Mediaset conferma per l'intero 2023 la stima di un risultato operativo, di un risultato netto e di una generazione di cassa (Free cash flow) positivi, sia in ragione dei risultati dei nove mesi migliori delle previsioni, sia del maggiore dinamismo dei ricavi pubblicitari dell'ultimo trimestre. Inoltre, la raccolta pubblicitaria del gruppo in Italia ha registrato una crescita sostenuta in ottobre, pari all'8% in più rispetto allo stesso mese 2022, un incremento che risulta il più alto degli ultimi sette anni. Per quanto riguarda il mese di novembre, la crescita stimata dovrebbe essere analoga a quella di ottobre, grazie anche al buon andamento degli ascolti di tutti i mezzi italiani del gruppo.