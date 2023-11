Utile Commerzbank raddoppiato in 9 mesi, nuovo piano lanciato

Commerzbank registra un utile netto dei 9 mesi quasi raddoppiato a 1,8 miliardi di euro dai 963 milioni di euro del pari periodo dello scorso anno. L''obiettivo di rendimento 'Strategia 2024' è stato già raggiunto, segnala il gruppo in una nota. I risultati del periodo gettano le basi per un ulteriore piano strategico. La banca intende rafforzare la base dei ricavi attraverso un'espansione selettiva dell'attività con i clienti, concentrandosi su digital banking, asset management e finanza sostenibile. Punta alla riduzione del rapporto costi/ricavi al 55% entro il 2027 e ad un obiettivo di utile netto di circa 3,4 miliardi di euro. Previsto un interessante ritorno di capitale per gli azionisti "Con la nostra strategia perfezionata, stiamo rafforzando la nostra posizione di attore decisivo nel mercato bancario tedesco", afferma il ceo, Manfred Knof. Tornando ai risultati, i ricavi del terzo trimestre sono aumentati in modo significativo a 2,8 miliardi di euro grazie alla forte attività con i clienti e alla continua spinta dei tassi di interesse (il terzo trimestre 2022 è stato 1,9 miliardi di euro) Per l'intero esercizio 2023 si prevede un utile netto di circa 2,2 miliardi di euro e un rote (l' indicatore che misura il tasso di rendimento sul patrimonio netto tangibile ndr) del 7,5%. Commerzbank ha inoltre richiesta l'approvazione da parte della Bce e della Finance Agency al riacquisto di azioni proprie fino a 600 milioni di euro.