Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crollo Torre dei ContiAlpinisti italiani dispersiSpid a pagamentoOmicidio Boscoreale
Acquista il giornale
Ultima oraUsa consentono a Microsoft l'invio di chip Nvidia negli Emirati
3 nov 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Usa consentono a Microsoft l'invio di chip Nvidia negli Emirati

Usa consentono a Microsoft l'invio di chip Nvidia negli Emirati

E' la prima volta, Redmond aumenta gli investimenti

E' la prima volta, Redmond aumenta gli investimenti

E' la prima volta, Redmond aumenta gli investimenti

Gli Stati Uniti consentono a Microsoft di spedire i chip di Nvidia negli Emirati Arabi Uniti. Il colosso di Redmond è infatti la prima società che si è assicurata una licenza per l'esportazione per l'invio di chip Nvidia negli Emirati Arabi Uniti, divenuti cruciali per Washington nella battaglia contro la Cina per la leadership nell'intelligenza artificiale.

Con il via libera, Microsoft prevede di aumentare gli investimenti negli Emirati dai 7,3 miliardi di dollari negli ultimi tre anni a più di 7,9 miliardi nel 2026-2029, di cui 5,5 miliardi in spese di capitale per l'IA e le infrastrutture necessarie.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata