Ursula von der Leyen lancia il Global Energy Transition Forum a Davos

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, dal palco di Davos, ha lanciato il Global Energy Transition Forum, che racchiude Paesi come Brasile, Sudafrica, Canada, Emirati Arabi Uniti e Gran Bretagna. "Abbiamo bisogno di buone notizie in questi tempi, e la buona notizia è che il mondo va più veloce che mai nella storia verso l'energia pulita. Nel 2024 il mondo ha investito 2mila miliardi" in rinnovabili, ha sottolineato von der Leyen che sull'istituzione del Forum ha osservato che l'iniziativa "aprirà a nuovi investimenti". "E' evidente, la transizione verde è in atto", ha puntualizzato.