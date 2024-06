Urso, Valente nuovo presidente del comitato spaziale Onu Copuos

"Congratulazioni al presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, nominato presidente di turno del Copuos, il Comitato Onu per l'uso pacifico dello Spazio". Lo scrive il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che ha la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, sul social network X. "È un periodo d'oro per lo Spazio italiano - aggiunge Urso - che consegue un risultato significativo, frutto delle sinergie tra governo, autorità e imprese del comparto, a pochi giorni dall'approvazione della prima legge quadro sul settore in Consiglio dei ministri".