Urso, su Expo risultato in larga misura prevedibile

La bocciatura della candidatura italiana per Expo 2030 era "purtroppo un risultato in larga misura prevedibile, perché siamo partiti tardi". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a Annalisa Chirico a Ping Pong su Radio Uno. "Siamo partiti tardi: il governo Conte e la sindaca Raggi decisero di proporre in ritardo questa candidatura come una sorta di ripiego a fronte del rifiuto delle Olimpiadi per Roma che forse sarebbero state un obiettivo più facilmente raggiungibile anche perché Expo la avevamo già avuta a Milano nel 2015".