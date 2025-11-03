Urso, 'su emissioni serve pragmatismo e responsabilità'

Lunedì 3 Novembre 2025

Lunedì 3 Novembre 2025

REDAZIONE ECONOMIA
Società violenta
3 nov 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Per il ministro l'Ue deve tutelare il settore automobilistico

"È fondamentale che l'Europa assuma subito decisioni a tutela del settore automotive, con la revisione dei regolamenti per veicoli pesanti e leggeri, adottando un approccio flessibile e riconoscendo la piena libertà tecnologica, principio fondante della nostra Unione", lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo a Berlino all'appuntamento 'Friends of Industry'. Alla stampa il ministro ha anche ribadito come in questa settimana sia necessario "allineare" le posizioni dei grandi paesi industriali europei, "mi auguro su quanto abbiamo espresso nel documento congiunto insieme al ministero dell'Economia tedesco". Nei bilaterali con Francia e Spagna, Urso auspica di portare anche questi due paesi sulle posizioni italo-tedesche: "perché ci sia una revisione radicale, pragmatica e responsabile sul regolamento sulla Co2". Il ministro ha ricordato anche a questo proposito il vertice di giovedì prossimo a Roma con l'incontro delle organizzazioni di rappresentanza delle aziende industriali di Italia, Francia e Germania.

