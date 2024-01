Urso, "Stiamo lavorando per l'istituzione di un secondo marchio automobilistico"

"Stiamo lavorando per attrarre un'altra casa automobilistica nel nostro Paese, al fine di raggiungere l'obiettivo complessivo di produrre un milione e 400 centomila veicoli in Italia". Queste sono state le parole del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, durante la sua visita a Potenza, prima di incontrare i rappresentanti sindacali e una delegazione di lavoratori di Stellantis e delle aziende collegate, che stavano protestando davanti alla sede di Confindustria. "La produzione di un tale numero di veicoli potrebbe soddisfare le esigenze del mercato interno e garantire la piena salvaguardia del sistema produttivo. Non è un compito facile, ma stiamo lavorando duramente per raggiungerlo".