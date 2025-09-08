Urso, Stellantis e Anfia, subito azioni strategiche Ue per auto

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa e Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia chiederanno "con forza alla Commissione europea di trasformare subito il dialogo strategico in azioni strategiche". Lo affermano in una nota congiunta dopo l'incontro a Palazzo Piacentini sui temi strategici per il futuro dell'industria automobilistica in Italia e in Europa e un aggiornamento sulle attività di Stellantis nel nostro Paese.

In particolare, nel corso dell'incontro - spiega il comunicato - è stato approfondito il tema dei veicoli commerciali, evidenziando la necessità e l'urgenza di rivedere le attuali normative europee, ritenute irrealistiche e dannose per il futuro dell'industria. Altro tema affrontato è stato quello delle modalità per favorire la produzione di autovetture di piccole dimensioni, un segmento di mercato centrale nel nostro Paese, anche attraverso la promozione di un'evoluzione della normativa europea.

Urso, Filosa e Vavassori hanno concordato "di ritrovarsi a breve per esaminare l'aggiornamento dello studio sulla competitività e le prospettive della filiera italiana e di intensificare nei prossimi giorni il dialogo con la Commissione Europea e gli Stati membri per ripristinare la neutralità tecnologica e prevedere flessibilità nelle regolamentazioni CO2 di veicoli leggeri e pesanti".