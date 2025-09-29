Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Urso, 'settore auto al collasso, da Ue serve realismo'

Il ministro al Consiglio Competitività a Bruxelles

"Il settore dell'auto sta collassando in Europa: ogni giorno si annunciano chiusure di stabilimenti e migliaia, decine di migliaia di licenziamenti nell'intera filiera dell'automotive. E' fondamentale affrontare con realismo, senza paraocchi ideologici ma con flessibilità e pragmatismo, quello di cui necessita la nostra Europa". Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in sessione pubblica al Consiglio Ue Competitività in corso a Bruxelles.

© Riproduzione riservata

