Urso, 'quasi un miliardo per la filiera dell'idrogeno'

"L'Italia è in prima linea nella sfida dell'idrogeno, quasi un miliardo di euro per la filiera italiana. Un altro importante strumento sulla strada della neutralità tecnologica, con progetti strategici sulla tecnologia green" dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che "con apposito decreto - spiega una nota del ministero -, ha disposto l'attivazione del fondo per sostenere la realizzazione dell'Importante Progetto di Comune Interesse Europeo 'Idrogeno 3', noto anche come "Ipcei Hy2Infra", nella catena strategica del valore dell'idrogeno, a seguito della decisione della Commissione Europea dello scorso 15 febbraio di autorizzare le proposte degli aiuti di Stato di sette paesi europei (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia) per un ammontare complessivo di 6,9 miliardi di euro". Il fondo, "che ha una disponibilità finanziaria di oltre 994 milioni, è finalizzato all'erogazione di contributi alle imprese italiane coinvolte nella realizzazione dei progetti di sviluppo di una rete europea per l'idrogeno, con particolare attenzione agli investimenti in infrastrutture".