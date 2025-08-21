Martedì 19 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele GazaUcraina RussiaLeoncavalloFrank CaprioPippo Baudo figli
Acquista il giornale
Ultima oraUrso, 'presto altri soggetti per l'ex Ilva, nessuno spezzatino'
21 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Urso, 'presto altri soggetti per l'ex Ilva, nessuno spezzatino'

Urso, 'presto altri soggetti per l'ex Ilva, nessuno spezzatino'

'Dopo anni divisioni siamo riusciti a ritrovare unità d'intenti'

"Dopo anni di divisioni siamo riusciti a ritrovare unità di intenti, dando vita a un documento che definisce un percorso condiviso e vincolante per tutti. È un risultato senza precedenti". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad Affaritaliani circa l'accordo sull'ex Ilva.

"L'intesa - prosegue - non riguarda soltanto la realizzazione dei forni elettrici, ma anche elementi innovativi che abbiamo introdotto nella gara: la salvaguardia dell'occupazione come principio prioritario e la produzione di preridotto per alimentare i nuovi impianti, affidata a Dri Italia. Gli acquirenti saranno inoltre tenuti a presentare una nuova Aia".

Urso ha inoltre sottolineato che le trattative per la "vendita procedono: i tre grandi player internazionali che avevano partecipato alla gara precedente sono ancora in campo e auspichiamo possano presto aggiungersi anche altri soggetti. Tra le novità, è prevista la possibilità di presentare offerte anche per l'area del Nord, qualora ciò garantisse un miglior equilibrio in termini occupazionali e produttivi. Inoltre, si valuta l'ipotesi di un quarto forno elettrico a servizio di Genova e degli stabilimenti piemontesi".

"Non è previsto - conclude - alcuno spezzatino, ma si potrà valutare la possibilità di realizzare due diversi investimenti: uno per l'area Nord e l'altro per Taranto. Ipotesi che potrà essere presa in considerazione esclusivamente nel caso in cui garantisse risultati complessivi migliori in termini produttivi e occupazionali, pur rimanendo la nostra preferenza per un unico complesso. Si tratta di una decisione che dipenderà molto anche dalle scelte di Taranto riguardo alla collocazione del polo Dri e quindi della nave rigassificatrice".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata