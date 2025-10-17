Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Ultima ora
17 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Urso, possiamo vincere battaglia per smantellare Green Deal

Urso, possiamo vincere battaglia per smantellare Green Deal

Il ministro, 'stiamo costruendo la maggioranza necessaria'

"La battaglia è durissima, perché quella del Green deal è un'ideologia che va smantellata e pensiamo che finalmente possiamo raggiungere l'obiettivo e possiamo farlo subito". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in videocollegamento con l'assemblea annuale dell'Unione industriali di Torino.

"Mario Draghi ha ragione, l'Europa deve cambiare e subito" e su questo tema "il supporto di Confindustria è stato fondamentale - ha concluso -. Stiamo costruendo la maggioranza necessaria a rivoluzionare il Green Deal per renderlo compatibile con la sostenibilità sociale ed economica del Paese".

© Riproduzione riservata

