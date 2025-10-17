Urso, possiamo vincere battaglia per smantellare Green Deal

"La battaglia è durissima, perché quella del Green deal è un'ideologia che va smantellata e pensiamo che finalmente possiamo raggiungere l'obiettivo e possiamo farlo subito". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in videocollegamento con l'assemblea annuale dell'Unione industriali di Torino.

"Mario Draghi ha ragione, l'Europa deve cambiare e subito" e su questo tema "il supporto di Confindustria è stato fondamentale - ha concluso -. Stiamo costruendo la maggioranza necessaria a rivoluzionare il Green Deal per renderlo compatibile con la sostenibilità sociale ed economica del Paese".