Urso-Pichetto, difendere competitività industrie energivore

Italia, Francia e Germania lanciano un appello congiunto alla Commissione europea per un'azione incisiva e rapida a favore delle industrie ad alta intensità energetica, chiedendo misure concrete per sostenere la transizione verde e rafforzare la competitività industriale dell'Unione. A questo proposito, i ministri Adolfo Urso e Gilberto Pichetto hanno sottoscritto un "non paper", condiviso con i colleghi francesi e tedeschi, in occasione del Consiglio Competitività di Bruxelles e in preparazione dell'atteso varo, previsto per novembre prossimo, dell'Industrial Decarbonization Accelerator Act (IDAA).

"Con questo documento, i tre Paesi guida dell'Ue indicano una rotta chiara: mettere l'industria al centro della transizione", ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. "L'IDAA deve diventare il pilastro di una politica industriale europea che tuteli le imprese energivore, spina dorsale della nostra manifattura e della sovranità produttiva europea. Chiediamo alla Commissione di agire subito e con misure concrete: energia a costi competitivi, capitali privati per investimenti verdi, regole comuni e difesa da pratiche sleali. Senza interventi rapidi e mirati, rischiamo di perdere posti di lavoro, capacità produttiva e autonomia strategica", ha concluso.

"Le imprese energivore rappresentano un pilastro del nostro sistema produttivo e necessitano di strumenti concreti per affrontare la transizione energetica senza perdere competitività", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "È fondamentale garantire loro l'accesso a fonti pulite a condizioni vantaggiose, intervenendo anche sui costi di rete che gravano sull'energia rinnovabile prodotta in Italia. In questo modo sosteniamo insieme la competitività delle imprese e il percorso di transizione energetica".