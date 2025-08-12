Martedì 12 Agosto 2025

12 ago 2025
  4. Urso, per l'ex Ilva una svolta che incoraggerà investitori

Urso, per l'ex Ilva una svolta che incoraggerà investitori

'Finalmente sappiamo che c'è la squadra Italia unita'

"Questa è una svolta che potrà incoraggiare gli investitori a manifestarsi con i loro piani industriali il rilancio della siderurgia, della riconversione, della conversione green". Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a proposito della bozza di intesa per la decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto.

"Oggi finalmente sappiamo - dice Urso - che c'è la squadra Italia unita per la prima volta nella storia di questa vicenda che dura da oltre 15 anni. Un accordo tra tutti i soggetti istituzionali, il governo nazionale, la Regione, gli enti locali, nel giocarsi la partita che è straordinariamente importante".

