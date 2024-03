Urso, per il made in Italy fondo sovrano e difesa dei marchi

"Con l'entrata in vigore della legge quadro sul Made in Italy si rafforzano ancora di più le filiere produttive italiane. Fondo sovrano con un focus sulle materie prime critiche; istituzione del liceo del Made in Italy e Fondazione ad hoc per puntare sulla formazione delle competenze; creazione della giornata del Made in Italy del 15 aprile; difesa dei marchi storici e lotta alla contraffazione sono i pilastri su cui si basa il comune sforzo per proiettare il Made in Italy nella sfida internazionale. La strada da percorrere per affermare sempre più la leadership del nostro Paese è tracciata". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in apertura della Cabina di regia per l'internalizzazione al Ministero. "Il nostro tessuto imprenditoriale - ha aggiunto Urso -, che ha saputo reagire meglio di altri competitor europei alle recenti crisi, ora si trova a operare in un contesto geopolitico complesso e nel quale la doppia transizione, green e tecnologica, cambia il volto della globalizzazione. Oggi, con questa cabina di regia, ancora una volta le Istituzioni si dimostrano capaci di essere al fianco delle nostre aziende, portando avanti una politica di supporto e promozione dell'Italia sia a livello di pianificazione strategica sia attraverso un sostegno pubblico".