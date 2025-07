Urso, 'ok da operai ex Ilva al piano di decarbonizzazione'

"Il documento dell'assemblea degli operai dell'ex Ilva di Taranto, che su iniziativa dei sindacati si sono riuniti per tre giorni in assemblea, concorda con il piano di piena decarbonizzazione che io ho presentato ai sindacati, alla Regione ed enti locali e imprese". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parlando dal palco dell'evento 'Spazio Made in Italy - Politica e società civile a confronto', organizzato a Senigallia (Ancona) dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia della Camera e del Senato con la collaborazione dell'Ufficio studi di FdI. Il ministro è stato intervistato dal giornalista Rai Roberto Inciocchi.

"Il documento concorda pienamente con il piano di decarbonizzazione in continuità produttiva e occupazionale e manifesta soddisfazione per il rilascio dell'Autorizzazione integrale ambientale (Aia), con le realizzazioni dei tre forni elettrici e dei relativi Dri (Direct reduced iron, ndr). - ha proseguito Urso - Con il consenso dei sindacati espresso nel documento presentato da loro agli enti locali e alla regione, da cui attendo la decisione, c'è anche stato il consenso delle imprese. Credo sia importante riuscire a coniugare l'esigenza del lavoro e dell'impresa nella fase della transizione, soprattutto lì dove si è lacerata come a Taranto. Dobbiamo riuscire a coniugare ambiente e impresa, lavoro e salute".