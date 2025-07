"Mi è appena arrivato il messaggio che l'Aia", l'Autorizzazione integrata ambientale per l'ex Ilva di Taranto "è stata rilasciata pochi minuti fa. Taranto continuerà, lo stabilimento è salvo. La siderurgia italiana è salva, l'industria italiana può ancora avere l'acciaio". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al congresso della Cisl.