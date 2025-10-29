Urso, 'manovra coniuga rigore e crescita'

"È una manovra" in cui "anche in condizioni estremamente difficili, con la zavorra del Superbonus che scontiamo ancora in questi bilanci, siamo riusciti a coniugare al meglio rigore e crescita". Lo ha dichiarato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un punto stampa a Bruxelles, a margine di una serie di incontri istituzionali. "La prima richiesta da sempre del sistema economico e produttivo italiano era quella di assicurare rigore sui conti pubblici. E lo abbiamo fatto a vantaggio di tutti", ha sottolineato il ministro. "La seconda era quella di avere una manovra che destinasse almeno 8 miliardi di euro a una piano triennale per sostenere gli investimenti dell'impresa".