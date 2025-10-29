Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
29 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Urso, 'manovra coniuga rigore e crescita'

"È una manovra" in cui "anche in condizioni estremamente difficili, con la zavorra del Superbonus che scontiamo ancora in questi...

"È una manovra" in cui "anche in condizioni estremamente difficili, con la zavorra del Superbonus che scontiamo ancora in questi bilanci, siamo riusciti a coniugare al meglio rigore e crescita". Lo ha dichiarato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un punto stampa a Bruxelles, a margine di una serie di incontri istituzionali. "La prima richiesta da sempre del sistema economico e produttivo italiano era quella di assicurare rigore sui conti pubblici. E lo abbiamo fatto a vantaggio di tutti", ha sottolineato il ministro. "La seconda era quella di avere una manovra che destinasse almeno 8 miliardi di euro a una piano triennale per sostenere gli investimenti dell'impresa".

