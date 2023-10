Urso, la sfida dell'Ia anche in un collegato alla manovra

L'Intelligenza Artificiale rappresenta una sfida che il governo affronterà in un collegato alla manovra e poi metterà tra i temi al centro del G7 che il prossimo anno sarà guidato dalla presidenza italiana. E' quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso parlando alla due giorni di dibattito "Economica" sull'Intelligenza Naturale organizzato dall'Anpit, l'Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario "Ci troviamo a un bivio. L'intelligenza naturale, che ha cullato la crescita del nostro Paese e ha segnato il successo del Made in Italy, si confronta oggi con l'intelligenza artificiale - Ha detto il ministro Urso - Il nostro governo sarà il primo a legiferare per affrontare questa importante sfida". Urso ha quindi spiegato che "un collegato alla manovra economica sarà proprio su intelligenza artificiale, meccanica quantistica, blockchain e nuove tecnologie di frontiera". Ma il tema sarà affrontato anche il prossimo anno: "Nel G7 a presidenza italiana - ha assicurato il ministro - torneremo ad affrontare questi temi a livello globale. Stiamo realizzando l'Italia del futuro".