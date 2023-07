Urso incontra il Garante Privacy, 'stretta sul telemarketing'

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato a Palazzo Piacentini il Garante per la Privacy Pasquale Stanzione. Al centro del colloquio, secondo una nota del Mimit, la definizione di ulteriori e per contrastare l'uso illecito del telemarketing e il mancato rispetto da parte di numerosi operatori del Registro delle Opposizioni. "Con il presidente Stanzione - ha sottolineato Urso - abbiamo concordato sulla necessità di realizzare nuove e più incisive iniziative per tutelare i consumatori, colpendo irregolarità e comportamenti non più tollerabili. La collaborazione con il Garante della Privacy insieme a quella con AgCom è particolarmente significativa e si potrà sviluppare attraverso un lavoro comune che dovrà portare a un nuovo e più stringente quadro normativo per contrastare comportamenti illeciti e violazioni della privacy". "L'incontro con il Ministro delle imprese e del Made in Italy - ha osservato il presidente Stanzione - rappresenta un primo, utile passo per coordinare, il più possibile, le iniziative del Governo e quelle del Garante, all'interno di una strategia integrata per il contrasto del telemarketing illegale".