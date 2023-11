Urso incontra Filiera Nucleare, 'Riapriamo la Strada'

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha affermato che in Italia abbiamo delle imprese di prim'ordine e che dobbiamo riaprire la strada al nucleare, che presenta elementi di maggiore sicurezza rispetto al passato, è economico ed ha emissioni zero. A Palazzo Piacentini ha incontrato una delegazione di Edison, Ansaldo Nucleare, Enea e Politecnico di Torino e Nomisma Energia che ha illustrato uno studio sull'energia nucleare di nuova generazione. Gli esperti hanno sottolineato come sia necessario raggiungere gli obiettivi di completa decarbonizzazione al 2050 attraverso un mix di fonti produttive che includa anche una quota di "energia termica", evidenziando come il nucleare rappresenti la soluzione ideale.