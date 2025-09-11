Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Urso, 'il 23 tavolo su Yoox, licenziamenti inaccettabili'
11 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Urso, 'il 23 tavolo su Yoox, licenziamenti inaccettabili'

'Puntiamo a una soluzione consensuale'

Su Yoox "il ministero ha convocato un primo tavolo tra tutte le parti coinvolte, azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni regionali, già per il prossimo 23 settembre". Lo afferma il ministero delle Imprese, Adolfo Urso, rispondendo al question time al Senato sull'avvio del procedimento di licenziamento collettivo del gruppo di e-commerce per 211 dipendenti. "È nostra intenzione - aggiunge - agevolare un rapido e proficuo confronto tra i soggetti coinvolti per accedere, come siamo riusciti in tutti i casi precedenti, ad una soluzione consensuale. Per quanto ci riguarda, i licenziamenti collettivi non sono accettabili".

© Riproduzione riservata